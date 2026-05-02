Die kleine Botin kocht mit den Kindern

Dabei liegt hierin so viel Potenzial für Verbindung. Mitbestimmung und Aufgaben, die die Kinder gut erledigen können, bringen mehr Genussmomente in den Alltag. Essen ist so viel mehr als Versorgung, es ist ein Stück Familienkultur. Nachdem sich die Rituale bei uns den neuen Gegebenheiten anpassen durften, haben wir sie einfach neu gestaltet. Damit es stressfreier und freudiger wird, haben wir uns zusammengesetzt und alles gesammelt, was wir gern kochen und essen: Lieblingsspeisen, einfache Hauptgerichte, Desserts, schnelle Snacks, Wochenend-Brunchideen und sogar diese „Fancy Drinks“, die die Kinder so feiern.