Die kleine Botin kocht mit den Kindern

Wie wir die tägliche Pflicht der Versorgung auf ein komplett neues Level gehoben haben. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Ich überlege, was wir kochen könnten, was saisonal gut passt und was alle mögen! Aus „Was essen wir heute?“ ist ein Plan geworden, denn die scheinbar einfache Entscheidung kostet im Alltag viel Energie. Zwischen Schule, Arbeit und Sport in der Freizeit wird das Essen oft zur schnellen Pflichtübung.
Dabei liegt hierin so viel Potenzial für Verbindung. Mitbestimmung und Aufgaben, die die Kinder gut erledigen können, bringen mehr Genussmomente in den Alltag. Essen ist so viel mehr als Versorgung, es ist ein Stück Familienkultur. Nachdem sich die Rituale bei uns den neuen Gegebenheiten anpassen durften, haben wir sie einfach neu gestaltet. Damit es stressfreier und freudiger wird, haben wir uns zusammengesetzt und alles gesammelt, was wir gern kochen und essen: Lieblingsspeisen, einfache Hauptgerichte, Desserts, schnelle Snacks, Wochenend-Brunchideen und sogar diese „Fancy Drinks“, die die Kinder so feiern.
Daraus entstand unsere persönliche Speisekarte, die wir schön gestaltet und ausgedruckt haben. Fast wie im Restaurant beraten wir, was wir in den nächsten Tagen gemeinsam auf den Tisch zaubern wollen. Der Effekt ist erstaunlich: Diskussionen werden weniger, Entscheidungen leichter, die Freude aufs Essen wächst wieder. Weil jede Idee ihren Platz hat und sichtbar wird, wie vielfältig unser Alltag schmecken kann. Es ist auch der perfekte Moment, den Familientisch neu zu gestalten.
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