Schüler in Graz von Radfahrer am Gehsteig gerammt

Äußerst schmerzhaft endete am Dienstag für einen zehnjährigen Buben in Graz ein Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Er wurde am Gehsteig gerammt und schwer verletzt.
Der Schüler hielt sich gegen 10.45 Uhr in der Dürergasse im Hofeingang der Volksschule St. Leonhard auf. Der 21-jährige Radfahrer, der auf dem Gehsteig unterwegs war, dürfte ihn übersehen haben.
Der Bub wurde vom Rad erfasst, stürzte und zog sich dabei laut erstem Befund schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Roten Kreuz in die nahe Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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