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Wanderbare Steiermark

Den Grimming im Blick: Von Pürgg zum Gindlhorn

Steiermark
01.05.2026 11:00
Der Grimming ist der höchste freistehende Berg der Alpen.
Der Grimming ist der höchste freistehende Berg der Alpen.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Durch historische Kulturlandschaft und alpines Gelände nimmt uns das beliebte „Krone“-Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti bei dieser kurzweiligen Rundwanderung mit – bis auf den 1259 Meter hohen Gipfel des Gindlhorns.

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Die Aufschrift am Gipfelkreuz des Gindlhorns „Herrgott, die Welt ist schön“ bringt den Charakter dieser Wanderung auf den Punkt. Bereits der Ausgangspunkt Pürgg, das kleine Dorf hoch über dem Ennstal, beeindruckt mit seiner historischen Bausubstanz rund um die romanische Kirche und die Johanneskapelle.

Postkartenidylle pur: Pürgg präsentiert sich einmal mehr zauberhaft.
Postkartenidylle pur: Pürgg präsentiert sich einmal mehr zauberhaft.(Bild: Weges)

Der Anstieg führt über steilere Wege zu einer aussichtsreich gelegenen Alm mit Jagdhütte und weiter auf das Gindlhorn. Am Gipfel eröffnet sich ein weiter Blick zum Grimming, dem Dachstein, über die Mitterndorfer Senke bis zur Tauplitzalm.

Der Rückweg verläuft über den geschichtsträchtigen Marterlweg, der einst als Kirchweg genutzt wurde.

Fazit: kurz, vielfältig, wiederholenswert!

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 6,7 km/ 460 Hm/Gehzeit ca. 2.45 h.
  • Anforderungen: überwiegend leicht auf Forstwegen und Steigen; im steileren Gelände und bei den Holztreppen ist Trittsicherheit erforderlich.
  • Ausgangspunkt: Pürgg.
  • Einkehrmöglichkeiten: Gasthaus Krenn, tauroa.at/krenn, 03682/22274 und Gasthof Dachsteinblick, gasthof-dachsteinblick.at, 03688/2328.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Wir starten am Ortsbeginn von Pürgg (790 m) und orientieren uns bei der informativen Wanderübersichtstafel. Durch den Ort gehen wir bergauf in Richtung Naturbad und erreichen über eine Schotterstraße den Einstieg, der links über eine Wiese führt. Ab hier folgen wir dem markierten Steig 289 durch den Wald, passieren ein kleines Kreuz und gelangen über die sogenannte „Himmelsleiter“ – eine Holzleiter im felsdurchsetzten Gelände – zu den aussichtsreichen Almflächen bei der Schröflhütte.

Das Gipfelplateau des Gindlhorns – Traumausblick ins Land inklusive.
Das Gipfelplateau des Gindlhorns – Traumausblick ins Land inklusive.(Bild: Weges)

Wir gehen links an der Hütte vorbei und folgen der Schotterstraße ein Stück, bis wir links den Einstieg zum Gindlhorn erreichen.

Der teils steilere Steig führt durch den Wald und ist an einer Stelle mit Holzleitern gesichert.

Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti
Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti(Bild: Weges)

Schließlich erreichen wir das kleine Gipfelplateau des Gindlhorns (1259 m).

Beim Abstieg empfiehlt sich ein kurzer Abstecher zum „Kleinen Hörndl“, bevor wir über breite Waldwege zum Gasthof Dachsteinblick gelangen. Auf dem historischen Kirchsteig (Weg 278) wandern wir unterhalb markanter Felswände zurück nach Pürgg.

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