Den Grimming im Blick: Von Pürgg zum Gindlhorn

Durch historische Kulturlandschaft und alpines Gelände nimmt uns das beliebte „Krone“-Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti bei dieser kurzweiligen Rundwanderung mit – bis auf den 1259 Meter hohen Gipfel des Gindlhorns.
Die Aufschrift am Gipfelkreuz des Gindlhorns „Herrgott, die Welt ist schön“ bringt den Charakter dieser Wanderung auf den Punkt. Bereits der Ausgangspunkt Pürgg, das kleine Dorf hoch über dem Ennstal, beeindruckt mit seiner historischen Bausubstanz rund um die romanische Kirche und die Johanneskapelle.
Der Anstieg führt über steilere Wege zu einer aussichtsreich gelegenen Alm mit Jagdhütte und weiter auf das Gindlhorn. Am Gipfel eröffnet sich ein weiter Blick zum Grimming, dem Dachstein, über die Mitterndorfer Senke bis zur Tauplitzalm.
Der Rückweg verläuft über den geschichtsträchtigen Marterlweg, der einst als Kirchweg genutzt wurde.
Fazit: kurz, vielfältig, wiederholenswert!
Wir starten am Ortsbeginn von Pürgg (790 m) und orientieren uns bei der informativen Wanderübersichtstafel. Durch den Ort gehen wir bergauf in Richtung Naturbad und erreichen über eine Schotterstraße den Einstieg, der links über eine Wiese führt. Ab hier folgen wir dem markierten Steig 289 durch den Wald, passieren ein kleines Kreuz und gelangen über die sogenannte „Himmelsleiter“ – eine Holzleiter im felsdurchsetzten Gelände – zu den aussichtsreichen Almflächen bei der Schröflhütte.
Wir gehen links an der Hütte vorbei und folgen der Schotterstraße ein Stück, bis wir links den Einstieg zum Gindlhorn erreichen.
Der teils steilere Steig führt durch den Wald und ist an einer Stelle mit Holzleitern gesichert.
Schließlich erreichen wir das kleine Gipfelplateau des Gindlhorns (1259 m).
Beim Abstieg empfiehlt sich ein kurzer Abstecher zum „Kleinen Hörndl“, bevor wir über breite Waldwege zum Gasthof Dachsteinblick gelangen. Auf dem historischen Kirchsteig (Weg 278) wandern wir unterhalb markanter Felswände zurück nach Pürgg.
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