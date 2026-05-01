Den Grimming im Blick: Von Pürgg zum Gindlhorn

Schließlich erreichen wir das kleine Gipfelplateau des Gindlhorns (1259 m).

Beim Abstieg empfiehlt sich ein kurzer Abstecher zum „Kleinen Hörndl“, bevor wir über breite Waldwege zum Gasthof Dachsteinblick gelangen. Auf dem historischen Kirchsteig (Weg 278) wandern wir unterhalb markanter Felswände zurück nach Pürgg.