Lehrlinge: Wichtiges zu Dienstreisen & Co

Arbeiten bei Baustellen oder Kunden – viele Lehrlinge werden regelmäßig für Montagearbeiten bzw. Dienstreisen eingesetzt. Wichtig zu wissen ist, dass Reisekosten bzw. Reiseaufwandsentschädigungen auch Lehrlingen bezahlt werden müssen. Dazu gehören beispielsweise der Ersatz von Fahrtkosten (z.B. Öffi-Tickets, Kilometergeld), Taggeld (Diäten, Entfernungszulage), Nächtigungsgeld und Entgelt für Wegzeiten. Ab wann und in welcher Höhe der Anspruch besteht, ist in den einzelnen Kollektivverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Einzelverträgen geregelt.