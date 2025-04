Rock-Rapper Kid Rock bei Trump im Weißen Haus

„Mach Amerika wieder lustig!“

Trump unterzeichnet das Dekret. Die Worte „Stell sicher, dass alles nett und sauber ist“ („nice and clean“, Anm.), sind an den Rapper gerichtet. Der nickt und sagt in Anlehnung an Trumps Wahlspruch „Make America Great Again“: „Mach Amerika wieder lustig!“ („Make America Fun again“). Beide lachen. Trump hält das Dekret in die Kameras, er hat es riesengroß mit einem dicken Filzstift unterschrieben.