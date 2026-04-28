Vordernberg: Bürgermeister tritt nach 27 Jahren ab

In der Gemeinderatssitzung am 27. April wurde Michael Arno Kanitsch (SPÖ) mit 9 von 9 Stimmen zum neuen Bürgermeister der Marktgemeinde Vordernberg gewählt. Der 57-jährige Maschinenbautechniker tritt die Nachfolge von Walter Hubner an, der nach 27 Jahren an der Gemeindespitze zurückgetreten ist. In derselben Sitzung wurde Gerhard Turtukowskyj (SPÖ) mit 8 von 9 Stimmen zum neuen Vizebürgermeister gewählt.

Michael Arno Kanitsch ist in der Vordernberger Kommunalpolitik kein Unbekannter. Seit dem Jahr 2000 ist er Mitglied der SPÖ-Fraktion und seit 2004 als Gemeinderat aktiv. In den vergangenen Jahren prägte er die Gemeindearbeit maßgeblich mit: von 2015 bis 2020 als Vizebürgermeister, anschließend bis 2023 als Gemeindekassier und seit 2023 erneut als Vizebürgermeister.