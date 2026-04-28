Vordernberg: Bürgermeister tritt nach 27 Jahren ab

Stolze 27 Jahre war Walter Hubner (SPÖ) in Vordernberg Bürgermeister. Nun nimmt er den Hut. Zu seinem Nachfolger wurde am 27. April Michael Arne Kanitsch gewählt.
In der Gemeinderatssitzung am 27. April wurde Michael Arno Kanitsch (SPÖ) mit 9 von 9 Stimmen zum neuen Bürgermeister der Marktgemeinde Vordernberg gewählt. Der 57-jährige Maschinenbautechniker tritt die Nachfolge von Walter Hubner an, der nach 27 Jahren an der Gemeindespitze zurückgetreten ist. In derselben Sitzung wurde Gerhard Turtukowskyj (SPÖ) mit 8 von 9 Stimmen zum neuen Vizebürgermeister gewählt.
Michael Arno Kanitsch ist in der Vordernberger Kommunalpolitik kein Unbekannter. Seit dem Jahr 2000 ist er Mitglied der SPÖ-Fraktion und seit 2004 als Gemeinderat aktiv. In den vergangenen Jahren prägte er die Gemeindearbeit maßgeblich mit: von 2015 bis 2020 als Vizebürgermeister, anschließend bis 2023 als Gemeindekassier und seit 2023 erneut als Vizebürgermeister.
In seiner Antrittsrede betonte Kanitsch die Bedeutung von Kontinuität: „Ich werde die begonnenen Projekte meines Vorgängers Walter Hubner weiterführen und zum Abschluss bringen.“ Oberste Priorität hat dabei die Fertigstellung des neuen Feuerwehrrüsthauses, das noch im Sommer seiner Bestimmung übergeben werden soll.
Gleichzeitig setzt der neue Bürgermeister klare eigene Schwerpunkte. Zu seinen zentralen Anliegen zählen die Sicherung der Nahversorgung durch den Nah&Frisch-Markt, umfassende Straßen- und Brückensanierungen sowie die Reaktivierung der Kinderfreunde in der Gemeinde. „Gerade für Familien wollen wir Vordernberg noch attraktiver machen und so der Abwanderung entgegenwirken“, erklärt Kanitsch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.