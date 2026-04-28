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Nachfolger gewählt

Vordernberg: Bürgermeister tritt nach 27 Jahren ab

Steiermark
28.04.2026 13:00
Walter Hubner (ganz rechts) übergibt das Amt des Bürgermeisters in Vordernberg an Michael Arno ...
Walter Hubner (ganz rechts) übergibt das Amt des Bürgermeisters in Vordernberg an Michael Arno Kanitsch (hinten Mitte). Helga Ahrer, 3. Landtagspräsidentin gratulierte, Gerhard Turtukowskyj ist neuer Vizebürgermeister.(Bild: H.Hubner)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Stolze 27 Jahre war Walter Hubner (SPÖ) in Vordernberg Bürgermeister. Nun nimmt er den Hut. Zu seinem Nachfolger wurde am 27. April Michael Arne Kanitsch gewählt.

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In der Gemeinderatssitzung am 27. April wurde Michael Arno Kanitsch (SPÖ) mit 9 von 9 Stimmen zum neuen Bürgermeister der Marktgemeinde Vordernberg gewählt. Der 57-jährige Maschinenbautechniker tritt die Nachfolge von Walter Hubner an, der nach 27 Jahren an der Gemeindespitze zurückgetreten ist. In derselben Sitzung wurde Gerhard Turtukowskyj (SPÖ) mit 8 von 9 Stimmen zum neuen Vizebürgermeister gewählt.

Michael Arno Kanitsch ist in der Vordernberger Kommunalpolitik kein Unbekannter. Seit dem Jahr 2000 ist er Mitglied der SPÖ-Fraktion und seit 2004 als Gemeinderat aktiv. In den vergangenen Jahren prägte er die Gemeindearbeit maßgeblich mit: von 2015 bis 2020 als Vizebürgermeister, anschließend bis 2023 als Gemeindekassier und seit 2023 erneut als Vizebürgermeister.

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In seiner Antrittsrede betonte Kanitsch die Bedeutung von Kontinuität: „Ich werde die begonnenen Projekte meines Vorgängers Walter Hubner weiterführen und zum Abschluss bringen.“ Oberste Priorität hat dabei die Fertigstellung des neuen Feuerwehrrüsthauses, das noch im Sommer seiner Bestimmung übergeben werden soll.

Gleichzeitig setzt der neue Bürgermeister klare eigene Schwerpunkte. Zu seinen zentralen Anliegen zählen die Sicherung der Nahversorgung durch den Nah&Frisch-Markt, umfassende Straßen- und Brückensanierungen sowie die Reaktivierung der Kinderfreunde in der Gemeinde. „Gerade für Familien wollen wir Vordernberg noch attraktiver machen und so der Abwanderung entgegenwirken“, erklärt Kanitsch.

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