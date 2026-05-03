Ein ganzes Jahrhundert purer Sommerfreude

Publikumsmagnet für jedes Alter

„Das Strandbad ist so viel mehr als nur ein Ort zum Schwimmen. Es ist ein Stück gelebte Erinnerung und Emotion“, fasste Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli die Bedeutung des altehrwürdigen Bades zum Auftakt der Jubiläumssaison treffend zusammen. Und die Stadt stellte sich auch mit einem passenden Geburtstagsgeschenk ein: Die neue Wasserrutsche wurde ihrer Bestimmung übergeben. Wobei rasch klar war: Dieser neue Publikumsmagnet kennt keine Altersgrenzen – auch Strandbad-Leiter Harald Gölles, Tourismus-Direktor Klaus Lorenz und Vizebürgermeister Jowi Trenner wagten sich ins kühle Nass.