Ein ganzes Jahrhundert purer Sommerfreude

So feiert die Kurstadt Baden heuer den 100. Geburtstag des Strandbades. Als Geburtstagsgeschenk gab es eine neue Wasserrutsche. Die große Party steigt im Juli.
Generationen von Badenern haben hier ihre ersten Schwimmzüge gemacht, unvergessliche Sommertage verbracht und mitunter sogar ihre erste große Liebe kennengelernt – die Rede ist vom Badener Strandbad. Und wie es sich gehört, wenn eine solche Institution 100. Geburtstag feiert, lässt die Kurstadt ihr Strandbad heuer gehörig hochleben.
Publikumsmagnet für jedes Alter
„Das Strandbad ist so viel mehr als nur ein Ort zum Schwimmen. Es ist ein Stück gelebte Erinnerung und Emotion“, fasste Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli die Bedeutung des altehrwürdigen Bades zum Auftakt der Jubiläumssaison treffend zusammen. Und die Stadt stellte sich auch mit einem passenden Geburtstagsgeschenk ein: Die neue Wasserrutsche wurde ihrer Bestimmung übergeben. Wobei rasch klar war: Dieser neue Publikumsmagnet kennt keine Altersgrenzen – auch Strandbad-Leiter Harald Gölles, Tourismus-Direktor Klaus Lorenz und Vizebürgermeister Jowi Trenner wagten sich ins kühle Nass.
Von Kinderfest bis Clubbing
Die Höhepunkte des Jubiläumsjahres im Strandbad: Am 4. Juli gibt es ein Kinderfest mit freiem Eintritt für alle kleinen Besucher, am 23. Juli findet das 24-Stunden-Charity-Schwimmen für eine Badener Familie in Not statt. Tags darauf steht die ganztägige Geburtstagsparty „100 Jahre Strandbad“ auf dem Programm, am 28. August das Clubbing „Dancing on die Beach“.
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