Bei „Britain‘s Got Talent“ in Endausscheidung

Noch völlig außer Atem und überwältigt vom Moment meldet sich Fabian Blochberger alias Fab Fox nach seinem Auftritt im Londoner Apollotheater: Der 26-Jährige steht nun tatsächlich im Finale – gewählt vom Publikum unter acht Acts. „So ein Gefühl habe ich noch nie erlebt“, freut er sich, sichtlich bewegt. Gleichzeitig war er noch nie so nervös, schließlich sahen fast acht Millionen Menschen zu, wie er Publikum und Jury gleichermaßen mit seiner Show begeisterte.