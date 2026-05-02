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Fab Fox im Finale!!!!!

Bei „Britain‘s Got Talent“ in Endausscheidung

Niederösterreich
02.05.2026 23:36
Semifinale geschafft – jetzt geht‘s weiter ins Finale in drei Wochen.
Semifinale geschafft – jetzt geht‘s weiter ins Finale in drei Wochen.(Bild: Britains Got Talent)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Mit einer Zeitreise, die der Jury förmlich den Atem raubte, schaffte es der Magier Fabian Blochberger alias Fab Fox aus Krumbach, Bezirk Wiener Neustadt, am Samstagabend ins Finale der Show „Britain‘s Got Talent“. Die „Kronenzeitung“ hat unmittelbar nach seiner Show in London mit ihm gesprochen. 

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Noch völlig außer Atem und überwältigt vom Moment meldet sich Fabian Blochberger alias Fab Fox nach seinem Auftritt im Londoner Apollotheater: Der 26-Jährige steht nun tatsächlich im Finale – gewählt vom Publikum unter acht Acts. „So ein Gefühl habe ich noch nie erlebt“, freut er sich, sichtlich bewegt. Gleichzeitig war er noch nie so nervös, schließlich sahen fast acht Millionen Menschen zu, wie er Publikum und Jury gleichermaßen mit seiner Show begeisterte.

Ein paar Sekunden später erschien er samt Motorrad mitten im Publikum.
Ein paar Sekunden später erschien er samt Motorrad mitten im Publikum.(Bild: Britains Got Talent)
Mit seinem Motorrad ließ er sich in einem Käfig auf die Bühnendecke ziehen ....
Mit seinem Motorrad ließ er sich in einem Käfig auf die Bühnendecke ziehen ....(Bild: Britains Got Talent)
.... eine kurze Explosion ....
.... eine kurze Explosion ....(Bild: Britains Got Talent)
Die Nervosität war ihm nicht anzumerken.
Die Nervosität war ihm nicht anzumerken.(Bild: Britains Got Talent)
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Sein Auftritt war tatsächlich spektakulär: Mit einer „Zeitreise“ auf einem Motorrad, einer Explosion und einem überraschenden Auftauchen mitten im Publikum sorgte er für Staunen. Doch damit nicht genug - mit einer raffinierten Kombination aus Zufall, Erinnerung und Emotion verblüffte er die Jury und las sogar die Gedanken von Juror KSI. Am Ende stimmte ein verborgenes Wort exakt mit seiner Vorhersage überein – ein Gänsehautmoment im Saal. KSI dazu: „Oh my God, how did you do that?” 

Noch drei Wochen bis zum Finale
Die Jury war begeistert, das Publikum ebenso. Für Fabian ist der Traum nun greifbar: In drei Wochen geht es ins Finale – mit der Chance auf 250.000 Pfund und einen Auftritt vor König Charles III.

Viel Zeit bleibt Fabian dafür jetzt nicht. „Ich habe jetzt genau drei Wochen Zeit, um mir eine noch spektakulärere Show zu überlegen“, so Fabian. Zum Vergleich – für den Auftritt im Semifinale hatte er sechs Monate Zeit.

Was es genau sein wird, weiß er jetzt noch nicht. „Ich möchte dabei aber auf jeden Fall meinem Konzept treu bleiben“, verspricht Fabian jetzt schon, dass es wieder spektakulär werden wird.

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