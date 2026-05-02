Persönliche Anekdoten einer Welthit-Karriere

Der Opus-Mastermind Ewald Pfleger gab der heimischen Musikszene persönliche Einblicke in sein Leben und sein künstlerisches Schaffen.
Mit dem Hit „Live is life“ erntete Ewald Pfleger Weltruhm und Kultstatus. Mehr als 15 Millionen Singles der beliebten Rock-Hymne wurden verkauft. Nun plauderte der Opus-Mastermind in Michelhausen im Rahmen der Fortbildungsreihe „NÖ Musikszene – Kreative Kompetenz“ der Kulturregion NÖ aus dem Nähkästchen und ließ die heimische Musikszene an seiner Erfolgsgeschichte teilhaben. Mit im Gepäck hat Pfleger dabei nicht nur sein Buch „Live is Life – Mein Leben mit einem Welthit“, sondern lieferte auch persönliche Einblicke zu seinem eigenen Werdegang und auch zur Entstehungsgeschichte des Welthits. Garniert wurde das Ganze mit weiteren Hits, musikalisch unterstützt von Sohn Paul Pfleger und Kurt Gober.
700 Mal pro Tag im Radio
Begonnen hatte alles mit Auftritten in Gasthäusern, als Gitarrist der Band Opus. Im Ibiza-Urlaub im Jahr 1984 komponierte er „Live is Life“. Ein karrieretechnischer Wendepunkt: „Wir haben in halb Europa die Charts angeführt, mehr als zehn Millionen Singles verkauft und spielten sogar vor Gitarrenheld Jimmy Page“, erinnert sich Pfleger. Noch heute wird das Lied weltweit 700 Mal pro Tag im Radio gespielt.
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