Persönliche Anekdoten einer Welthit-Karriere

Mit dem Hit „Live is life“ erntete Ewald Pfleger Weltruhm und Kultstatus. Mehr als 15 Millionen Singles der beliebten Rock-Hymne wurden verkauft. Nun plauderte der Opus-Mastermind in Michelhausen im Rahmen der Fortbildungsreihe „NÖ Musikszene – Kreative Kompetenz“ der Kulturregion NÖ aus dem Nähkästchen und ließ die heimische Musikszene an seiner Erfolgsgeschichte teilhaben. Mit im Gepäck hat Pfleger dabei nicht nur sein Buch „Live is Life – Mein Leben mit einem Welthit“, sondern lieferte auch persönliche Einblicke zu seinem eigenen Werdegang und auch zur Entstehungsgeschichte des Welthits. Garniert wurde das Ganze mit weiteren Hits, musikalisch unterstützt von Sohn Paul Pfleger und Kurt Gober.