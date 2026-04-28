Auf Mädchen warten technische Berufe mit Zukunft

Gemeinsam mit Vera Sares, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, AMS-NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern und Michaela Roither, Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Niederösterreich, galt es, dem weiblichen Nachwuchs die Vorteile und Chancen beim heurigen Aktionstag vor Augen zu führen. Bei der Firma Forster in Waidhofen an der Ybbs konnten Schülerinnen nach Lust und Laune ausprobieren, Fragen stellen und vor allem Einblicke in den Arbeitsalltag erhaschen. „Wir erleben immer wieder, dass technische Berufe für viele Mädchen noch keine Selbstverständlichkeit sind“, erklärt Silvia Mairhofer. So werden im Rahmen des „Girls’ Day“ Chancen und Möglichkeiten sichtbar gemacht.