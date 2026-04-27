Auf Fallmann-Ära folgt die Kremser Verjüngungskur

„Ich hatte in den letzten zwei Jahren private Dinge zu erledigen, bin deswegen bewusst den Schritt in den Amateurbereich gegangen. Jetzt will ich wieder einen nach vorne machen“, meint Fallmann, der bereits den SKN und Amstetten trainierte, ein Jahr „Co“ bei der Austria war. Und seinen Abgang mit einem Titel versüßen will. Der KSC ist im Rennen um Platz eins voll dabei. „Dass der NÖ-Meister bei Nichtaufstieg nicht im ÖFB-Cup ran darf, ist eine Farce, spielt aber keine Rolle“, versichert der 47-Jährige. „Wir wollen nur noch Siege einfahren, dasein, wenn andere schwächeln.“