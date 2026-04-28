„Dickpics“ und Co: Täter sind meist 20 Jahre älter

Sie hat die rund 200 Fälle analysiert, zu denen die AK pro Jahr berät. „Die Belästiger sind bei 90 Prozent der Fälle um zumindest 20 Jahre älter. Im Regelfall besteht ein Machtgefälle. Die Betroffenen sind meist junge Frauen um die 20 Jahre.“ Diese jungen (überwiegend) Frauen arbeiten oft in unsicheren Positionen. „Besonders oft sind Lehrlinge, Praktikantinnen oder Migrantinnen betroffen.“