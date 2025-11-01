Blut von Massakern im Sudan-Krieg vom All sichtbar

Die Ausmaße der Brutalität sind sogar vom Weltall aus zu sehen. Forscher des „Humanitarian Research Lab“ (HRL) von der Yale School of Public Health haben Satellitenbilder veröffentlicht, die Al-Fashir von oben zeigen. Auf den Aufnahmen sind mehrere dunkelrote Verfärbungen im Sand sichtbar – sehr wahrscheinlich Blut. Die Forscher entdeckten auf den Bildern auch viele schmale „Objekte“, die zwischen 1,3 und 2,0 Meter lang sind. Dabei dürfte es sich um tote Menschenkörper handeln.