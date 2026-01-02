Teatro „La Fenice“: Wenn Violinen Trauer tragen

Der Widerstand gegen die designierte Musikdirektorin Beatrice Venezi geht in Venedigs Opernhaus 2026 vehement weiter.
Die Violinschlüssel waren voller Herzen zu Neujahr in Venedig. Nicht weil man sich so lieb hat im „La Fenice“, dem Opernhaus der Lagunenstadt. Sondern, weil per Anstecknadeln mit diesem Motiv die Proteste gegen Beatrice Venezi als designierte Musikdirektorin des Hauses einen neuen Höhepunkt erreichten.
Der 35-Jährigen wird mangelnde Berufserfahrung vorgeworfen. Auch ist die Freundin von Premierministerin Giorgia Meloni musikalische Beraterin der Rechtsregierung.
Beim Konzert am Vormittag des 1. Jänner trugen Chor und Orchester ganz medienwirksam daher die Anstecknadeln während der TV-Übertragung durch die RAI. Denn der Staatssender bringt am Neujahrstag seit 2003 das venezianische Konzert live. Das Neujahrskonzert aus Wien wird seit damals erst am Nachmittag ausgestrahlt. Was bis heute nicht allen Italienern gefällt.
