Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Proteste in Venedig

Teatro „La Fenice“: Wenn Violinen Trauer tragen

Kultur
02.01.2026 16:19
Noch dirigierte Beatrice Venezi nicht das Neujahrskonzert aus „La Fenice“, wo sie ...
Noch dirigierte Beatrice Venezi nicht das Neujahrskonzert aus „La Fenice“, wo sie Musikdirektorin werden soll.(Bild: Krone KREATIV/www.viennareport.at, Getty/Wire Image/Daniele Venturelli)

Der Widerstand gegen die designierte Musikdirektorin Beatrice Venezi geht in Venedigs Opernhaus 2026 vehement weiter.

0 Kommentare

Die Violinschlüssel waren voller Herzen zu Neujahr in Venedig. Nicht weil man sich so lieb hat im „La Fenice“, dem Opernhaus der Lagunenstadt. Sondern, weil per Anstecknadeln mit diesem Motiv die Proteste gegen Beatrice Venezi als designierte Musikdirektorin des Hauses einen neuen Höhepunkt erreichten.

Der 35-Jährigen wird mangelnde Berufserfahrung vorgeworfen. Auch ist die Freundin von Premierministerin Giorgia Meloni musikalische Beraterin der Rechtsregierung.

Beim Konzert am Vormittag des 1. Jänner trugen Chor und Orchester ganz medienwirksam daher die Anstecknadeln während der TV-Übertragung durch die RAI. Denn der Staatssender bringt am Neujahrstag seit 2003 das venezianische Konzert live. Das Neujahrskonzert aus Wien wird seit damals erst am Nachmittag ausgestrahlt. Was bis heute nicht allen Italienern gefällt.

Porträt von Kronen Zeitung
Kronen Zeitung
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
296.592 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
194.497 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
193.331 mal gelesen
Archivbild
Mehr Kultur
Proteste in Venedig
Teatro „La Fenice“: Wenn Violinen Trauer tragen
Shootingstar Zah1de
„Pretty Privilege“: Zwischen Schulbank und Charts
Yannick Nézet-Séguin
Jubel für „Mr. Charming“ beim Neujahrskonzert
„Spreche für Frieden“
Russe Sokhiev dirigiert das Neujahrskonzert 2027
Krone Plus Logo
„Hoppalas gibt es“
Neujahrskonzert backstage: Über Pannen und Pointen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf