Teatro „La Fenice“: Wenn Violinen Trauer tragen

Beim Konzert am Vormittag des 1. Jänner trugen Chor und Orchester ganz medienwirksam daher die Anstecknadeln während der TV-Übertragung durch die RAI. Denn der Staatssender bringt am Neujahrstag seit 2003 das venezianische Konzert live. Das Neujahrskonzert aus Wien wird seit damals erst am Nachmittag ausgestrahlt. Was bis heute nicht allen Italienern gefällt.