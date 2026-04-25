Am richtigen Gleis? Nein, freundlich sind die wenigsten Leserbriefe und Postings zum Thema ORF an die „Krone“. Was unsere Leser und User am meisten aufregt: die Zustände an der Spitze des ORF. Da kann man sich nach den Enthüllungen der vergangenen Wochen des Eindrucks nicht erwehren: Je tiefer die Moral, umso höher das Gehalt. In dieser Woche wurde Ingrid Thurnher definitiv an die Spitze des öffentlich-rechtlichen Senders bestellt. Sie sagte am Freitag, angesprochen auf die ORF-Skandale und deren Aufarbeitung: „Da müssen wir jetzt halt durch.“ Bis Ende des Jahres hoffe sie, dass man dann „mal am richtigen Gleis stehen“ werde. Am richtigen Gleis?
ORF-Zug Richtung Abgrund. Ab Juni wird Thurnher wissen, wer ihr Nachfolger ab Jänner sein wird. Dessen (oder deren) Wahl hat der Stiftungsrat, den Neos-Politiker Shetty bekanntlich in dieser Woche im Parlament „Gremium des Grauens“ nannte, von August auf Juni vorgezogen. Ein weiteres übles Schurkenstück mit voller politischer Rückendeckung – auch von blauer Seite. Den General oder die Generalin, also quasi die Lokomotive des ORF, stellt man sicherheitshalber ganz schnell einmal auf das Gleis, von dem man noch nicht einmal weiß, wohin es führt. Wenn die Politik nicht endlich die richtigen Weichen stellt – dann wird sie den ORF-Zug in den Abgrund dampfen lassen.
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
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