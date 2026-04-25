Am richtigen Gleis? | ORF-Zug Richtung Abgrund

ORF-Zug Richtung Abgrund. Ab Juni wird Thurnher wissen, wer ihr Nachfolger ab Jänner sein wird. Dessen (oder deren) Wahl hat der Stiftungsrat, den Neos-Politiker Shetty bekanntlich in dieser Woche im Parlament „Gremium des Grauens“ nannte, von August auf Juni vorgezogen. Ein weiteres übles Schurkenstück mit voller politischer Rückendeckung – auch von blauer Seite. Den General oder die Generalin, also quasi die Lokomotive des ORF, stellt man sicherheitshalber ganz schnell einmal auf das Gleis, von dem man noch nicht einmal weiß, wohin es führt. Wenn die Politik nicht endlich die richtigen Weichen stellt – dann wird sie den ORF-Zug in den Abgrund dampfen lassen.