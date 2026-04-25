Die schönsten Bilder von der „Nacht der Forschung“

Reges Interesse in der Landeshauptstadt

Der Ansturm konnte sich sehen lassen: In Innsbruck herrschte bereits am späten Nachmittag und auch am frühen Abend reges Interesse an den verschiedenen Stationen. Im Hauptgebäude der Universität Innsbruck ließ sich dabei etwa ganz handfest und publikumswirksam bei einem Politik-Quiz austesten, was man über „Österreich, Europa und die Welt“ weiß.