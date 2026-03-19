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Neue Richtlinie

OÖ Hausordnung gilt nun auch in den Jugendzentren

Oberösterreich
19.03.2026 15:00
Von inks: Christa Pacher-Gratzer (Jugendservice), LR Christian Dörfel und Karin Peham-Strauß, ...
Von inks: Christa Pacher-Gratzer (Jugendservice), LR Christian Dörfel und Karin Peham-Strauß, Leiterin des JUZ Perg.(Bild: Land OÖ/Antonio Bayer)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Sie sind für zehn bis 15 Prozent der Jugendlichen wie ein zweites Zuhause: Die Rede ist von den knapp 150 Jugendzentren und Jugendtreffs, die es in Oberösterreich gibt – übrigens ein Viertel aller derartigen Einrichtungen bundesweit. Nun gibt es um 20 Prozent mehr Fördergeld, aber auch eine neue Richtlinie, welche die OÖ Hausordnung inkludiert.

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Jugendarbeit lohnt sich. Denn jeder investierte Euro spart 2,62 Euro an späteren Folge- und Reparaturkosten, um gebrochene Lebensläufe wieder zu kitten.

„Die offene Jugendarbeit ist eine wertvolle Ergänzung zu den Vereinen. Um diese zukunftssicher zu machen, haben wir das Förderbudget um 20 Prozent angehoben“, sagt Jugendlandesrat Christian Dörfel (ÖVP) .

Vier Schwerpunkte
Der monetäre Segen ist aber an die neue Richtlinie geknüpft. „Wir haben vier zentrale Schwerpunkte: verbindliche Kinderschutzkonzepte, fachlich qualifiziertes Personal, die OÖ Hausordnung sowie transparente Finanzierung“, sagt Christa Pacher-Gratzer, Leiterin des Jugendservice des Landes.

„Begegnung auf Augenhöhe“
Aus der Praxis kommt Karin Peham-Strauß, Vorsitzende des Netzwerks der offenen Jugendarbeit und Leiterin des Jugendzentrums Perg: „Wir begegnen den Jugendlichen auf Augenhöhe, ohne Notendruck oder Erwartungshaltungen der Eltern. Wenn wir zum Beispiel miteinander kochen, geht es nicht nur um die Sättigung und Alltagskompetenzen wie Einkaufen, sondern auch um das soziale Erlebnis, gemeinsam an einem Tisch zu essen.“

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