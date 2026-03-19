OÖ Hausordnung gilt nun auch in den Jugendzentren

„Begegnung auf Augenhöhe“

Aus der Praxis kommt Karin Peham-Strauß, Vorsitzende des Netzwerks der offenen Jugendarbeit und Leiterin des Jugendzentrums Perg: „Wir begegnen den Jugendlichen auf Augenhöhe, ohne Notendruck oder Erwartungshaltungen der Eltern. Wenn wir zum Beispiel miteinander kochen, geht es nicht nur um die Sättigung und Alltagskompetenzen wie Einkaufen, sondern auch um das soziale Erlebnis, gemeinsam an einem Tisch zu essen.“