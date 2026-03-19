OÖ Hausordnung gilt nun auch in den Jugendzentren

Sie sind für zehn bis 15 Prozent der Jugendlichen wie ein zweites Zuhause: Die Rede ist von den knapp 150 Jugendzentren und Jugendtreffs, die es in Oberösterreich gibt – übrigens ein Viertel aller derartigen Einrichtungen bundesweit. Nun gibt es um 20 Prozent mehr Fördergeld, aber auch eine neue Richtlinie, welche die OÖ Hausordnung inkludiert.
Jugendarbeit lohnt sich. Denn jeder investierte Euro spart 2,62 Euro an späteren Folge- und Reparaturkosten, um gebrochene Lebensläufe wieder zu kitten.
„Die offene Jugendarbeit ist eine wertvolle Ergänzung zu den Vereinen. Um diese zukunftssicher zu machen, haben wir das Förderbudget um 20 Prozent angehoben“, sagt Jugendlandesrat Christian Dörfel (ÖVP) .
Vier Schwerpunkte
Der monetäre Segen ist aber an die neue Richtlinie geknüpft. „Wir haben vier zentrale Schwerpunkte: verbindliche Kinderschutzkonzepte, fachlich qualifiziertes Personal, die OÖ Hausordnung sowie transparente Finanzierung“, sagt Christa Pacher-Gratzer, Leiterin des Jugendservice des Landes.
„Begegnung auf Augenhöhe“
Aus der Praxis kommt Karin Peham-Strauß, Vorsitzende des Netzwerks der offenen Jugendarbeit und Leiterin des Jugendzentrums Perg: „Wir begegnen den Jugendlichen auf Augenhöhe, ohne Notendruck oder Erwartungshaltungen der Eltern. Wenn wir zum Beispiel miteinander kochen, geht es nicht nur um die Sättigung und Alltagskompetenzen wie Einkaufen, sondern auch um das soziale Erlebnis, gemeinsam an einem Tisch zu essen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.