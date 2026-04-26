Acht Bewerbungen, trotzdem bleibt es ein Zweikampf

„Mit so vielen habe ich nicht gerechnet“

Als aussichtsreichster Kandidat gilt weiterhin Erich Schaflinger, Leiter des LKH-Verbundes Hochsteiermark. Zu seinen Beweggründen sagt der 66-Jährige auf Anfrage: „Weil es schön ist, die Möglichkeit zu bekommen, etwas zu verändern.“ Die hohe Zahl an Mitbewerbern überrascht auch ihn: „Mit so vielen habe ich nicht gerechnet.“