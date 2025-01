Spitalschef Gerhard Stark wird vorzeitig abtreten

Gerade in der Obersteiermark drängen Ärzte auf weitere Strukturreformen, ein neuer Strukturplan soll heuer erarbeitet werden. Eine heikle Zeit also, in der schon bald ein neuer Vorstandsvorsitzender gesucht wird. Der Vertrag mit dem zweiten Vorstand, Ulf Drabek, läuft übrigens auch noch bis März 2028.