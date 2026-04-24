Police operation in Vienna
FPÖ Politician Beaten During Relationship Dispute
An FPÖ member of the National Council and his partner got into a heated argument early Friday morning in Vienna. The police intervened—and the politician walked away injured as the “loser” ...
Blue politicians from black Lower Austria conspicuously often cross a red line in the federal capital. In 2021, a former FPÖ parliamentary group leader was pulled over for drunk driving after an anti-COVID-19 demonstration; in 2024, a state parliament member “crashed” his Tesla on the Nordbrücke—and now the engineer is in trouble.
For Ing. Harald Thau, a member of the National Council, and his partner got into a heated argument early Friday morning. And right in the middle of the street in Vienna-Margareten. What led to the family brawl is (currently) unknown. The altercation was, however, so violent that shocked passersby alerted the police.
Spoiler: The partner emerged as the “winner” of the fight against the member of the Lower Austria Freedom Party Youth’s provincial executive board. The woman was unharmed. Her 40-year-old partner sustained injuries to his hands and face.
A flurry of mutual charges of assault followed—Harald Thau was issued a restraining order.
Of course, after hours of sobering up—since neither of them had a clue what consequences the escalation would entail—the pair decided to let the “matter” drop. Both withdrew their complaints—he filed a motion to have the restraining order lifted.
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