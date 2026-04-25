46 Millionen Euro teures Umspannwerk in Betrieb

Auf Entwicklungen reagieren

Mit dem neuen Werk könne man überschüssigen Strom aus Kleinwasserkraft und Photovoltaik besser abtransportieren und ins System integrieren. „Unsere Aufgabe ist es, vorausschauend zu denken, um das Netz so auszubauen, um die Entwicklungen realisieren zu können“, erklärt APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner. LHStv. Josef Geisler ist überzeugt, mit dem Werk einen weiteren Schritt zur Strategie 2050 beigetragen zu haben.