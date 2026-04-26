Obstbäume blühen unter der Photovoltaik-Anlage

Internationales Fachtreffen in St. Pölten

Am ersten Tag des Öko-Treffens stand übrigens im St. Hippolyt Haus in St. Pölten eine Fachtagung im Mittelpunkt. Vorgestellt wurden dabei unter anderem das Projekt „PV-Sonneninseln“ von der eNu, das Projekt „Bio-PV“ der BOKU, die Agri-PV-Anlage „EWS Sonnenfeld“ des Energieparks Bruck an der Leitha, die Kombination von Beerenobst mit PV-Paneelen von Familie Wurzer in Bodensdorf bei Wieselburg. Koordiniert wird die internationale Zusammenarbeit durch die Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) sowie durch das Land Niederösterreich.