Wie Folienverpackung nachhaltig produziert wird

Durch eigenes Recyclingcenter wenig Produktionsabfälle

m Zentrum des Unternehmens in Unterwaltersdorf, Bezirk Baden, steht die Kreislaufwirtschaft: Bereits seit 2018 betreibt Coreth ein eigenes Recyclingcenter, in dem Produktionsabfälle und externe Materialien wiederverwertet werden. Neue Anlagen ermöglichen zudem die Herstellung von Folien mit einem Recyclinganteil von bis zu 80 Prozent. Damit will das Unternehmen nicht nur innovative Produkte liefern, sondern aktiv Rohstoffe sparen und die Umwelt entlasten.