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„Grüne“ Investitionen

Wie Folienverpackung nachhaltig produziert wird

Niederösterreich
28.04.2026 20:00
25.000 Tonnen Verpackungsfolie werden jährlich produziert.
25.000 Tonnen Verpackungsfolie werden jährlich produziert.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Der Familienunternehmen Coreth in Unterwaltersdorf zeigt, wie moderne Kunststoffproduktion und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Seit der Gründung 1980 hat sich der Betrieb zu einem der führenden Folienhersteller Österreichs entwickelt – mit Fokus auf ressourcenschonende Technologien.

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Das Familienunternehmen Coreth in Unterwaltersdorf, Bezirk Baden, zeigt, wie moderne Kunststoffproduktion und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Seit der Gründung 1980 hat sich der Betrieb zu einem der führenden Folienhersteller Österreichs entwickelt – mit klarem Fokus auf ressourcenschonende Technologien.

Durch eigenes Recyclingcenter wenig Produktionsabfälle
m Zentrum des Unternehmens in Unterwaltersdorf, Bezirk Baden, steht die Kreislaufwirtschaft: Bereits seit 2018 betreibt Coreth ein eigenes Recyclingcenter, in dem Produktionsabfälle und externe Materialien wiederverwertet werden. Neue Anlagen ermöglichen zudem die Herstellung von Folien mit einem Recyclinganteil von bis zu 80 Prozent. Damit will das Unternehmen nicht nur innovative Produkte liefern, sondern aktiv Rohstoffe sparen und die Umwelt entlasten.

100 Prozent des Produktionsabfalls und zugekaufte Folienabfälle werden wieder in die ...
100 Prozent des Produktionsabfalls und zugekaufte Folienabfälle werden wieder in die Folienproduktion rückgeführt.(Bild: Doris Seebacher)
Folien für Paletten und Getränke, Säcke, Klebebänder, und andere Verpackungsmaterialien ...
Folien für Paletten und Getränke, Säcke, Klebebänder, und andere Verpackungsmaterialien entstehen hier in Unterwaltersdorf mit modernsten Maschinen.(Bild: Doris Seebacher)
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner machte sich beim Firmenbesuch selbst ein Bild von der ...
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner machte sich beim Firmenbesuch selbst ein Bild von der nachhaltigen Kunststoffproduktion(Bild: Doris Seebacher)
Barbara Chalupnik-Coreth, Geschäftsführer Stefan Chalupnik, Landeshauptfrau Johanna ...
Barbara Chalupnik-Coreth, Geschäftsführer Stefan Chalupnik, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Firmengründer Georg Coreth, Bürgermeister von Ebreichsdorf Wolfgang Kocevar und NÖBEG-Geschäftsführerin Doris Agneter.(Bild: Doris Seebacher)

„Wir investieren gezielt in nachhaltige Produktionsprozesse, um Ressourcen zu schonen und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben“, betont Geschäftsführer Stefan Chalupnik.

Unterstützt wird dieser Weg durch Förderungen des Landes Niederösterreich sowie durch die NÖBEG (Niederösterreichische Bürgschaften und Beteiligungen GmbH), die Investitionen in moderne Technologien mitträgt. So konnte zuletzt eine neue Folienblasanlage realisiert werden, die den nachhaltigen Kurs weiter stärkt.

Zitat Icon

Als Finanzierungspartner unterstützen wir das Unternehmen dabei, ihre Innovationsprojekte umzusetzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken.

Doris Agneter, NÖBEG-Geschäftsführerin

Mit rund 120 Mitarbeitern, rund 3500 Kunden und einem Exportanteil von rund 50 Prozent ist Coreth nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern auch ein Beispiel dafür, wie Industrie und Umweltbewusstsein erfolgreich verbunden werden können.

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