Wie Folienverpackung nachhaltig produziert wird

Der Familienunternehmen Coreth in Unterwaltersdorf zeigt, wie moderne Kunststoffproduktion und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Seit der Gründung 1980 hat sich der Betrieb zu einem der führenden Folienhersteller Österreichs entwickelt – mit Fokus auf ressourcenschonende Technologien.
Das Familienunternehmen Coreth in Unterwaltersdorf, Bezirk Baden, zeigt, wie moderne Kunststoffproduktion und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Seit der Gründung 1980 hat sich der Betrieb zu einem der führenden Folienhersteller Österreichs entwickelt – mit klarem Fokus auf ressourcenschonende Technologien.
Durch eigenes Recyclingcenter wenig Produktionsabfälle
m Zentrum des Unternehmens in Unterwaltersdorf, Bezirk Baden, steht die Kreislaufwirtschaft: Bereits seit 2018 betreibt Coreth ein eigenes Recyclingcenter, in dem Produktionsabfälle und externe Materialien wiederverwertet werden. Neue Anlagen ermöglichen zudem die Herstellung von Folien mit einem Recyclinganteil von bis zu 80 Prozent. Damit will das Unternehmen nicht nur innovative Produkte liefern, sondern aktiv Rohstoffe sparen und die Umwelt entlasten.
„Wir investieren gezielt in nachhaltige Produktionsprozesse, um Ressourcen zu schonen und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben“, betont Geschäftsführer Stefan Chalupnik.
Unterstützt wird dieser Weg durch Förderungen des Landes Niederösterreich sowie durch die NÖBEG (Niederösterreichische Bürgschaften und Beteiligungen GmbH), die Investitionen in moderne Technologien mitträgt. So konnte zuletzt eine neue Folienblasanlage realisiert werden, die den nachhaltigen Kurs weiter stärkt.
Als Finanzierungspartner unterstützen wir das Unternehmen dabei, ihre Innovationsprojekte umzusetzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken.
Doris Agneter, NÖBEG-Geschäftsführerin
Mit rund 120 Mitarbeitern, rund 3500 Kunden und einem Exportanteil von rund 50 Prozent ist Coreth nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern auch ein Beispiel dafür, wie Industrie und Umweltbewusstsein erfolgreich verbunden werden können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.