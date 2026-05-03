Motorboot drohte in der Donau zu versinken

Kurz nach Mittag ging am Sonntag der Notruf in der Bezirksalarmzentrale in Krems ein: Durch ein Leck strömte Wasser in ein Motorboot auf der Donau. Das Boot drohte, im Fluss zu versinken – und mit ihm fünf Personen, die sich an Bor befanden. Einsatzkräfte aus Krems, Dürnstein und Mautern rückten sofort mit Arbeitsbooten und drei Feuerwehr-Rettungsbooten aus.