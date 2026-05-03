Motorboot drohte in der Donau zu versinken

Zu einer Menschenrettung rückte die Feuerwehr im Bezirk Krems auf die Donau aus. Ein Motorboot mit fünf Menschen an Bord war leckgeschlagen und drohte unterzugehen. Die Einsatzkräfte konnten das Boot rechtzeitig an Land schleppen.
Kurz nach Mittag ging am Sonntag der Notruf in der Bezirksalarmzentrale in Krems ein: Durch ein Leck strömte Wasser in ein Motorboot auf der Donau. Das Boot drohte, im Fluss zu versinken – und mit ihm fünf Personen, die sich an Bor befanden. Einsatzkräfte aus Krems, Dürnstein und Mautern rückten sofort mit Arbeitsbooten und drei Feuerwehr-Rettungsbooten aus.
Leck abgedeckt
Unter der Leitung der Feuerwehrleute aus Dürnstein konnte das Motorboot gegen das Versinken abgesichert werden. Um das Boot dann in den Hafen Rossatzbach schleppen zu können, wurde das Leck mit einer Plane provisorisch abgedichtet. Zudem kamen Pumpen und ein Notstromaggregat zu Einsatz, damit das nachströmende Wasser abgepumpt werden konnte.
Aus Fluss geborgen
Kurz vor 16 Uhr war die Bergung des beschädigten Motorbootes abgeschlossen. Es wurde in Rossatzbach aus dem Wasser gehoben. Die Ursache des Lecks ist noch unklar. Verletzt wurde bei dem dramatischen Einsatz niemand, auch die fünf Personen an Bord kamen mit dem Schrecken davon.
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