Syrer (21) in Graz durch Messerstiche verletzt

Die Attacke ereignete sich laut Polizei gegen 19 Uhr am Marburger Mai. Der 21-Jährige geriet in eine Auseinandersetzung mit dem Unbekannten, der ihm Stich- und Schnittverletzungen an Ober- und Unterarm zufügte. Zwei Ersthelferinnen versorgten das Opfer unmittelbar nach der Tat, in weiterer Folge wurde der junge Mann vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung bald entlassen wurde.