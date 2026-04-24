Syrer (21) in Graz durch Messerstiche verletzt

Ein 21-jähriger Syrer wurde am Donnerstagabend in Graz von einem Unbekannten durch Messerstiche verletzt. Der Täter ist auf der Flucht, die Fahnung ist mangels ausreichender Personenbeschreibung schwierig.
Die Attacke ereignete sich laut Polizei gegen 19 Uhr am Marburger Mai. Der 21-Jährige geriet in eine Auseinandersetzung mit dem Unbekannten, der ihm Stich- und Schnittverletzungen an Ober- und Unterarm zufügte. Zwei Ersthelferinnen versorgten das Opfer unmittelbar nach der Tat, in weiterer Folge wurde der junge Mann vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung bald entlassen wurde.
Zu seinem Kontrahenten konnte er keine konkreten Aussagen machen, so die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mehrerer Polizeistreifen verlief negativ. Noch ist auch unklar, ob Täter und Opfer einander kannten.
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