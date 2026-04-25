Wildtiere mitten in Graz: Steinbruch als Naturoase

„Unser Ziel ist es, die Artenvielfalt mitten in der Stadt sichtbar und erlebbar zu machen“, sagt Holzinger. „Viele Menschen wissen gar nicht, was hier direkt vor ihrer Haustür alles lebt.“ Geplant ist unter anderem ein Eingangsbereich mit Infotafeln, der vor allem Schulklassen einen einfachen Zugang zum Thema ermöglichen soll. „Man soll sich hier vor Ort schlau machen können – draußen, nicht nur aus dem Buch“, so der Fachmann. Auch ein Wegenetz ist angedacht, das Besucher durch das Gebiet führt, ohne sensible Lebensräume zu beeinträchtigen.