Gämsen am Plabutsch, Möwen auf dem Grazer Uhrturm!

Fangen wir klein an. Gepp: „Es werden tausend Schmetterlingsarten verzeichnet. Allein am Hauenstein gibt es eine Wiese vom Naturschutzbund, die nach 30 Jahren Bemühen und Forschung 840 verschiedene Species aufweist.“ In Graz fliegen extreme Raritäten wie der Osterluzeifalter oder der Japanische Seidenspinner, der mit einer Flügelspannweite von 15 Zentimetern zu den Riesen gehört. Auch das Wiener Nachtpfauenauge, das ausgestorben war, wurde nun durch die Bemühungen des Naturschutzbundes wieder ausgesiedelt!