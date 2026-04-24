Die Lange Nacht der Forschung auch in Tulln

Auch das Science Center Niederösterreich des Landes Niederösterreich im Haus der Digitalisierung erwartet seine Besucher mit insgesamt acht Mitmachstationen: Labore bieten spannende und faszinierende Einblicke in den Mikrokosmos. Für alle, die gerne knobeln und Escape Rooms entschlüsseln gibt es ebenfalls das Pssende. Auch dem Thema Künstliche Intelligenz widmet sich eine Mitmachstation zum Programmieren und selbst Ausprobieren. Wer noch keine ID-Austria hat, kann sich heute Nacht ausführlich informieren und sich auch vor Ort direkt registrieren.