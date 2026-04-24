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FORSCHUNG HAUTNAH

Die Lange Nacht der Forschung auch in Tulln

Niederösterreich
24.04.2026 10:00
Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung im Fokus
Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung im Fokus(Bild: Imre Antal)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Heute Freitag, am 24. April, ist das Haus der Digitalisierung in Tulln zum zweiten Mal dabei, wenn sich in der Langen Nacht der Forschung alles um Forschung, Technologie und Digitalisierung dreht. 

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Von 17 Uhr bis 23 Uhr wird bei freiem Eintritt ein abwechslungsreicher Abend für die ganze Familie geboten. Im Mittelpunkt steht natürlich die aktuelle Ausstellung des Hauses, ergänzt wird das Programm aber auch durch ein audiovisuelles Showprogramm, das verborgene Netzwerke der Natur in einer immersiven Inszenierung erlebbar macht. 

Acht Mitmachstationen warten auf die Besucher
Acht Mitmachstationen warten auf die Besucher(Bild: Imre Antal)

Auch das Science Center Niederösterreich des Landes Niederösterreich im Haus der Digitalisierung erwartet seine Besucher mit insgesamt acht Mitmachstationen: Labore bieten spannende und faszinierende Einblicke in den Mikrokosmos. Für alle, die gerne knobeln und Escape Rooms entschlüsseln gibt es ebenfalls das Pssende. Auch dem Thema Künstliche Intelligenz widmet sich eine Mitmachstation zum Programmieren und selbst Ausprobieren. Wer noch keine ID-Austria hat, kann sich heute Nacht ausführlich informieren und sich auch vor Ort direkt registrieren.

Eintauchen in die digitale Welt
Eintauchen in die digitale Welt(Bild: ecoplus Digital)

Forschen macht natürlich hungrig – für das leibliche Wohl sorgt Familie Niederhametner mit einem regional-kulinarischen Angebot im Stil einer Heurigenstation.

„Die Lange Nacht der Forschung ist eine hervorragende Gelgenheit, Digitalisierung, Wissenschaft und Innovation mit einem hohen Erlebnisfaktor zu erleben.“ ist man im Haus der Digitalisierung überzeugt. Zukunftsthemen sollen greifbar werden – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. 

Genaue Anschrift:  Konrad Lorenz-Str. 10, 3430 Tulln

Weitere Infos zu den acht Mitmachstationen und das Rahmenprogramm finden Sie online auf www.virtuelleshaus.at

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