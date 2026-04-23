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Natureispalast: Programme für Firmenevents

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23.04.2026 13:17
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Der Natureispalast Erler bietet exklusive Firmenevents im Zillertal für nachhaltiges ...
Der Natureispalast Erler bietet exklusive Firmenevents im Zillertal für nachhaltiges Teambuilding und Motivation.(Bild: Natureispalast Erler GmbH)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Firmenevents im Natureispalast Erler am Hintertuxer Gletscher sind keine gewöhnlichen Betriebsausflüge. Zwischen glitzernden Eisformationen und unterirdischen Seen werden Wertschätzung, Motivation und Teamspirit neu gedacht. Die Faszination der Gletscherwelt verbindet Naturerlebnis mit praxisorientierten Workshops. Ein Rahmen, der Kälte in Inspiration verwandelt und Teams in besonderer Weise zusammenschweißt.

Der Natureispalast Erler am Hintertuxer Gletscher gilt als einzigartiger Schauplatz für Firmenevents und ist weit mehr als eine außergewöhnliche Kulisse. Das Konzept baut auf einer Kombination aus Naturerlebnis, Teamdynamik und erprobten Trainingsmethoden auf. Geschäftsführer und HR-Verantwortliche schätzen die Exklusivität, die eine klare Abgrenzung zu klassischen Seminaren bietet und die Struktur des Events nachhaltig prägt. Individuelle Programme werden konzipiert: Von Incentive-Events über maßgeschneiderte Teambuilding-Tage bis hin zu Führungen durch die Eiswelt ist für jedes Ziel eine passende Lösung dabei. Marlies Erler, die das Familienunternehmen maßgeblich geprägt hat, vereint dabei langjährige Coaching-Erfahrung mit einer authentischen Leidenschaft für Berg- und Erlebniswelten.

Vom Eisklettern bis Soft Skills: Teamevents in Tirol neu erleben
Firmenevents bei Natureispalast Erler zeichnen sich durch ihren Fokus auf Soft Skills, Führung und Teamkompetenz aus. Im Mittelpunkt stehen das Belbin-Teammodell, Outdoor-Aufgaben und praxisnahe Übungen, die auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt zugeschnitten sind. Highlights wie Eisbootfahrten auf dem unterirdischen See, geführte Eistouren oder sogar Eisklettern mit erfahrenen Guides machen das Event zu einem integrativen Erlebnis. Die Outdoor-Elemente sind mehr als ein Rahmenprogramm, sie helfen, Empathie, Kommunikation und Konfliktfähigkeit im Team zu stärken. Laut Erler hängt das Gelingen solcher Events vor allem an einem zentralen Wert: Wertschätzung. Diese beginnt nicht erst mit dem Eis, sondern mit der Vorbereitung und der individuellen Abstimmung auf die Bedürfnisse der Teilnehmer.

Langfristige Wirkung: Teambuilding & Incentives im Natureispalast
Ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal des Natureispalast-Ansatzes ist die Verbindung von emotionaler Erfahrung und fachlichem Mehrwert. Die Programme und das Angebot sind bewusst so gestaltet, dass sie langfristig in Erinnerung bleiben und eine nachhaltige Wirkung entfalten. Praktische Übungen zu Feedback, Konfliktmanagement oder Führung werden im besonderen Setting des Eises greifbar. Ein Transfer, der sich laut Erler in der Motivation und Begeisterung der Teilnehmer widerspiegelt. Die Rückmeldungen zeigen, dass solche Events nicht nur kurzfristig wirken, sondern bleibende Eindrücke hinterlassen und häufig ein Folgeevent nach sich ziehen. Auch außergewöhnliche Wünsche, wie Incentive-Golfen im Schnee oder das Herstellen kleiner Kunstwerke, fließen als individuelle Programmpunkte mit ein und unterstreichen die Flexibilität des Teams rund um Marlies Erler.

Wie Natureispalast Erler Firmenevents in Tirol professionell plant
Planung und Durchführung erfolgen bei der Natureispalast Erler GmbH aus einer Hand, vom ersten Kontakt bis zur Nachbesprechung. Gerade der logistische und organisatorische Aufwand in der Gletscherwelt erfordert Erfahrung und Flexibilität. Für Unternehmen empfiehlt es sich, rechtzeitig zu buchen, da exklusive Termine und spezielle Programmpunkte oftmals stark nachgefragt sind. Besonders gefragt sind Zeiträume im Frühling, Herbst und vor Weihnachten. Schon bei der Planung nimmt das Team die individuelle Zielsetzung der Kunden auf, sodass jedes Event maßgeschneidert abläuft. Auch für die Planung von aufwändigen Kundenincentives oder mehrtägigen Kongressen finden sich hier passende Konzepte.

Marlies Erler & ihre Vision: Coaching, Teambuilding und Events im Eis
Die Rolle von Marlies Erler im Unternehmen reicht weit über Organisation hinaus. Ihr eigener Werdegang, von der internationalen Managementkarriere in der Pharmaindustrie hin zur Gründerin und Ideengeberin im Abenteuer-Tourismus, prägt das Natureispalast-Programm maßgeblich. Ihr Buch liefert Inspiration ebenso wie Einblick in die besonderen Herausforderungen beim Aufbau eines solchen Angebots, das heute Tausende begeistert und von internationalen Medien gewürdigt wird. Die Natureispalast Erler GmbH hat sich so zu einem Kompetenzzentrum für exklusive Firmenevents, Innovation und Teamdynamik entwickelt. Wer Firmenevents mit nachhaltigem Effekt und außergewöhnlicher Programmauswahl umsetzen möchte, findet in der Natureispalast Erler GmbH einen erfahrenen Partner.

Die Vielfalt der Programme lässt sich jederzeit über firmenevent.at individuell anfragen – ein Blick in das Erlebnisprogramm lohnt sich.

Natureispalast Erler GmbH

Lanersbach 367

6293 Tux

Tirol, Österreich

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