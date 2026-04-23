Natureispalast: Programme für Firmenevents

Firmenevents im Natureispalast Erler am Hintertuxer Gletscher sind keine gewöhnlichen Betriebsausflüge. Zwischen glitzernden Eisformationen und unterirdischen Seen werden Wertschätzung, Motivation und Teamspirit neu gedacht. Die Faszination der Gletscherwelt verbindet Naturerlebnis mit praxisorientierten Workshops. Ein Rahmen, der Kälte in Inspiration verwandelt und Teams in besonderer Weise zusammenschweißt.