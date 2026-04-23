ÖBB erteilen Unterflurtrasse in Wildon eine Absage

Bahnstrecke wäre drei Jahre lang gesperrt

Geprüft wurde auf Bitte der Gemeinde, ob eine Unterflurtrasse samt unterirdischem Bahnhof umsetzbar ist. Die Ergebnisse würden klar dagegen sprechen: „Einer der Hauptgründe dafür ist die Kainach. Der Fluss müsste unterirdisch gequert werden, was mit der Vorgabe der Mindestneigung der Bahnstrecke nicht realisierbar ist. Darüber hinaus müsste die transeuropäische Bahnstrecke für mindestens drei Jahre gänzlich gesperrt werden. Weitere Faktoren wie Gefahren durch Hochwasser, Flächenverbrauch und Emissionen sprechen ebenfalls für einen oberirdischen Ausbau, wie entlang der restlichen Strecke“, heißt es von den Bundesbahnen.