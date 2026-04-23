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Oberirdischer Ausbau

ÖBB erteilen Unterflurtrasse in Wildon eine Absage

Steiermark
23.04.2026 11:53
Die aktuelle Bahnstrecke in Wildon mit dem Bahnhof im Ortszentrum.
Die aktuelle Bahnstrecke in Wildon mit dem Bahnhof im Ortszentrum.(Bild: ÖBB/Zenz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Die Südbahn soll zwischen Werndorf und Spielfeld-Straß zweigleisig ausgebaut werden. Besonders große Baumaßnahmen sind in Wildon geplant. Hier haben viele Bewohner auf eine Unterflurtrasse gepocht – dem erteilen die ÖBB nun eine Absage. 

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Auch wenn die Realisierung des zweigleisigen Ausbaus von den ÖBB im Vorjahr zeitlich um drei Jahre nach hinten verschoben wurde, laufen die Vorarbeiten weiter. In Wildon sollen wegen des zweiten Gleises zwei Bahnübergänge aufgelassen werden. Im Ortsteil Neudorf ist eine Überführung über die B67 geplant, im Ortszentrum soll (neben einer weiteren Überführung) auch eine neue Murbrücke südlich des Bahnhofs entstehen. 

Das Thema polarisiert und dominierte auch den Gemeinderatswahlkampf im Vorjahr. Die ÖBB haben ein Projektbüro als Anlaufstelle für die Bevölkerung eingerichtet, am Mittwoch fand dann ein Informationsabend statt. Dabei wurden Untersuchungsergebnisse vorgestellt.

Bahnstrecke wäre drei Jahre lang gesperrt
Geprüft wurde auf Bitte der Gemeinde, ob eine Unterflurtrasse samt unterirdischem Bahnhof umsetzbar ist. Die Ergebnisse würden klar dagegen sprechen: „Einer der Hauptgründe dafür ist die Kainach. Der Fluss müsste unterirdisch gequert werden, was mit der Vorgabe der Mindestneigung der Bahnstrecke nicht realisierbar ist. Darüber hinaus müsste die transeuropäische Bahnstrecke für mindestens drei Jahre gänzlich gesperrt werden. Weitere Faktoren wie Gefahren durch Hochwasser, Flächenverbrauch und Emissionen sprechen ebenfalls für einen oberirdischen Ausbau, wie entlang der restlichen Strecke“, heißt es von den Bundesbahnen. 

NEOS-Gemeinderat Andreas Friessnegg-Fahrngruber sagt dazu am Donnerstag: „Die Entscheidung der ÖBB ist zur Kenntnis zu nehmen, aber sie darf nicht dazu führen, dass Wildon die Segel streicht. Im Gegenteil: Gerade jetzt braucht es den gemeinsamen Willen, im bestehenden Rahmen die bestmögliche Lösung für Wildon zu erarbeiten.”

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Christoph Grassmug ist seit 2023 Bürgermeister von Wildon. 
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Tunnel in Ehrenhausen geplant
Laut ÖBB finden derzeit Planungen und Erhebungen für die Umweltverträglichkeitsprüfung statt. Diese ist die Basis für weitere Planungen und Genehmigungen des zweigleisigen Ausbaus. Die bauliche Umsetzung soll dann zwischen 2030 und 2039 erfolgen. Durch das Auflassen vieler Eisenbahnkreuzungen sind künftig Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h möglich.

Ausgebaut werden auch die Bahnhöfe Ehrenhausen und Spielfeld-Straß. In Ehrenhausen soll im Zuge der Arbeiten übrigens die Bundesstraße verlegt werden, ein 300 Meter langer Tunnel wird zur ersehnten Ortsumfahrung.

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