Fußgängerin verletzt: Radfahrer fuhren weiter

Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr war die 47-jährige Frau im Grazer Reininghausviertel auf der Domenico-Dell‘Allio-Allee in Richtung Jochen-Rindt-Platz fußläufig unterwegs. Hinter der Frau fuhren zwei Radfahrer, vermutlich Vater und Sohn. Als die Beiden an der Frau vorbeifahren wollten, touchierte der Junge die Frau mit seinem Fahrrad. Die Frau kam dabei nicht zu Sturz. Der Vater und der Sohn verließen die Unfallörtlichkeit ohne einen Datenaustausch durchzuführen.