Fußgängerin verletzt: Radfahrer fuhren weiter

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in der Grazer Reininghaussiedlung. Ein Bub, der wohl mit seinem Vater am Rad unterwegs war, touchierte eine Frau (47), die sich dabei verletzte. Die Beiden fuhren jedoch weiter.
Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr war die 47-jährige Frau im Grazer Reininghausviertel auf der Domenico-Dell‘Allio-Allee in Richtung Jochen-Rindt-Platz fußläufig unterwegs. Hinter der Frau fuhren zwei Radfahrer, vermutlich Vater und Sohn. Als die Beiden an der Frau vorbeifahren wollten, touchierte der Junge die Frau mit seinem Fahrrad. Die Frau kam dabei nicht zu Sturz. Der Vater und der Sohn verließen die Unfallörtlichkeit ohne einen Datenaustausch durchzuführen.
Die Frau verständigte das Österreichische Rote Kreuz, da sie über Schmerzen im Beinbereich klagte. In weiterer Folge wurde sie ins UKH Graz verbracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Der Junge dürfte etwa acht Jahre alt sein und trug einen orangefarbenen Helm. Der Vater soll eine Strickmütze getragen haben. Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion erbeten: Tel. 059-133/654-110.
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