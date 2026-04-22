Zwölfjährige kippt mit Tuk-Tuk um: schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Tuk-Tuk wurde am Mittwoch ein Mädchen in der Südoststeiermark schwer verletzt. Die Zwölfjährige musste in die Grazer Kinderchirurgie geflogen werden.
Mit einem Tuk-Tuk war am Mittwochnachmittag ein erst zwölfjähriges Mädchen im südoststeirischen Halbenrain unterwegs. Bei der Kreuzung von zwei Gemeindestraßen wollte das Kind nach rechts abbiegen. Dabei dürfte es das Brems- und das Gaspedal verwechselt haben.
Das Fahrzeug beschleunigte daraufhin unerwartet, kam links von der Straße ab und kippte um. Das Mädchen erlitt bei dem Unfall laut Polizei schwere Beinverletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde es mit dem Notarzthubschrauber C12 in die Grazer Kinderchirurgie geflogen.
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