Dunst trifft! Bayern-Frauen sind wieder Meister

„Es ist echt der Wahnsinn. Nach meiner Verletzung ist es wie eine Belohnung, es war ein großer Schritt für mich, nach München zu wechseln. Deswegen ist es schon sehr besonders“, sagte die zu Saisonbeginn aus Frankfurt gekommene Dunst. In der Liga traf sie erstmals im Bayern-Dress, und das, nachdem ihr zuvor vor dem ersten Tor der Berlinerinnen ein Fehler unterlaufen war. Getroffen hatte sie zuvor auch schon im DFB-Pokal einmal. Die große Titelsause wird es aber nicht geben. „Bei uns wartet in den nächsten Tagen der nächste Kracher. Deswegen ist mit Feiern noch Piano.“