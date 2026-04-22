Mit Vollgas von der Bundesliga zum Fahrlehrer

„Unterrichte bereits“

Mittlerweile ist der 264-fache Bundesliga-Kicker bei seinem Vater in der Fahrschule in Wr. Neudorf tätig. „Ich unterrichte bereits Schüler, bin aber etwas eingeschränkter, weil mir noch die Fahrlehrer-Prüfung fehlt.“ Läuft alles nach Plan, kann sich der Badener gut vorstellen, den Familienbetrieb eines Tages zu übernehmen.



Die Liebe zum Fußball

„Die Arbeit macht richtig Spaß. Ich hatte im Fußball sehr viel mit jungen Leuten zu tun, und jetzt ist es genauso.“Gleichzeitig bleibt die Liebe zum Fußball. „Es läuft gut – auch körperlich. Und das ist mir wichtig, weil ich nicht aus Zwang weiterspielen möchte. Ich will Spaß haben – den habe ich hier.“