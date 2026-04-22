Hinterbrühls Bürgermeister verlässt Politparkett

„Es war für mich immer mehr als nur ein Job – es war Berufung und Leidenschaft“, sagt er. Nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen, Platz für eine neue Generation zu machen. Gerüchten, dass in letzter Zeit auch öfter Kritik aus den eigenen Reihen kam, widerspricht er. „Es gab immer wieder Diskussionen, aber im Großen und Ganzen waren wir uns immer einig“, gibt er zu. Auch im Gemeinderat wird er dann nicht mehr tätig sein.