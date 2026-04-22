Hinterbrühls Bürgermeister verlässt Politparkett

„Zwölf Jahre als Bürgermeister sind genug“. Mit diesen Worten verabschiedet sich Erich Moser nun plötzlich aus der Politik in Hinterbrühl, Bezirk Mödling. Mitte Juni wird er sein Amt an seine Kollegin Corine Sicher übergeben.
„Es war für mich immer mehr als nur ein Job – es war Berufung und Leidenschaft“, sagt er. Nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen, Platz für eine neue Generation zu machen. Gerüchten, dass in letzter Zeit auch öfter Kritik aus den eigenen Reihen kam, widerspricht er. „Es gab immer wieder Diskussionen, aber im Großen und Ganzen waren wir uns immer einig“, gibt er zu. Auch im Gemeinderat wird er dann nicht mehr tätig sein.
Zahlreiche Projekte wurden durch Moser umgesetzt
Mosers Handschrift ist in der Gemeinde sichtbar: Infrastrukturprojekte wie Straßen- und Kanalsanierungen, neue Radwege sowie Investitionen in Schule und Hort tragen seine Verantwortung. Besonders am Herzen lag ihm aber stets der Zusammenhalt – in Vereinen, Kultur und im Miteinander der Menschen. „Die schönsten Momente waren immer die Begegnungen mit den Menschen“, blickt er dankbar zurück.
Nachfolgerin kommt aus „nächster Generation“
Als Nachfolgerin ist die 37-jährige Gemeinderätin Corine Sicher vorgesehen. Sie genießt das Vertrauen seiner Partei „Arbeitsgemeinschaft ÖVP und Unabhängige“ sowie des Koalitionspartners UBL (Unabhängige Bürgerliste). Die gebürtige Kärtnerin, selbständige Unternehmerin und zweifache Mutter, ist zwar erst seit der letzten Gemeinderatswahl 2025 im Gemeinderat aktiv, politische Erfahrungen sammelte sie jedoch bereits mit 17 Jahren als JVP-Mitglied.
Für Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund in NÖ und im Bezirk Mödling bleibt Moser weiter tätig. Privat möchte sich der 61-Jährige stärker seinem Familienbetrieb „Hotel-Restaurant Höldrichsmühle“ sowie einer Nachfolgeregelung widmen.
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