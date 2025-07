Hütten-Neubau als finanzielle Gratwanderung

Neuer Pächter und Spenden benötigt

Das Besondere an der Reichensteinhütte ist einerseits ihr großes Einzugsgebiet – zieht sie doch Wanderer und Touristen aus ganz Österreich an – als auch ihre einzigartige Lage in den Eisenerzer Alpen: „Die Hütte bietet einen Rundumblick, von dem man weit in die Steiermark hineinsieht. Die Sonnenauf- und -untergänge sind einzigartig“, schwärmt die Vorsitzende des Alpenvereins Leoben.