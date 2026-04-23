Fotokunst in Baden zeigt Einblicke ins Königreich

Werke von Britischen Fotokünstlern

„In unserer Galerie unter freiem Himmel sind auf sieben Kilometern Länge 1500 großformatige Bilder aus vielen Ländern der Welt – mit Schwerpunkt Großbritannien – ausgestellt“, strahlte Organisator Lois Lammerhuber, selbst einer der weltbesten Fotokünstler, bei der Präsentation in der traditionsreichen Residenz. Geadelt wird in der Kurstadt aber auch das Vermächtnis des großen Meisters der Fotografie, Sir Don McCullin – einst von Queen Elisabeth zum Ritter geschlagen. „Es gibt auch Werke von Martin Parr, den unermüdlichen Chronisten der englischen Gesellschaft zu bewundern“, warf Stadtchefin Carmen Jeitler-Cincelli ein. Also dann: God save the King – and Lindsay“