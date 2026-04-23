Fotokunst in Baden zeigt Einblicke ins Königreich

Sie spielen Darts, trinken Pints oder Tee und verehren den König: Festival „La Gacilly“ in Baden zeigt alles, was „very british“ ist!
Den Geist von Jane Goodall, die in den Herzen, aber auch in berührenden Momentaufnahmen weiterlebt, beschwor die charmante UK-Botschafterin Lindsay Scoll, als sie jetzt erste intime Einblicke in das größte Open-Air-Foto-Festvial Europas gewährte. Dieses geht – wie berichtet – von 12. Juni bis 11. Oktober in Baden über die Bühne und lässt tief in die Seele des Vereinigten Königreichs blicken.
Werke von Britischen Fotokünstlern
„In unserer Galerie unter freiem Himmel sind auf sieben Kilometern Länge 1500 großformatige Bilder aus vielen Ländern der Welt – mit Schwerpunkt Großbritannien – ausgestellt“, strahlte Organisator Lois Lammerhuber, selbst einer der weltbesten Fotokünstler, bei der Präsentation in der traditionsreichen Residenz. Geadelt wird in der Kurstadt aber auch das Vermächtnis des großen Meisters der Fotografie, Sir Don McCullin – einst von Queen Elisabeth zum Ritter geschlagen. „Es gibt auch Werke von Martin Parr, den unermüdlichen Chronisten der englischen Gesellschaft zu bewundern“, warf Stadtchefin Carmen Jeitler-Cincelli ein. Also dann: God save the King – and Lindsay“
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