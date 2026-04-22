Death List Discovered
Teen announces school shooting spree in PC game
Great commotion in Pernitz in the Wiener Neustadt district (Lower Austria): A 14-year-old is alleged to have planned a shooting spree at the Neue Mittelschule. A death list and several alarm guns were found in his possession. The boy was arrested on his way to school and is currently in custody.
While playing a video game, the suspect allegedly announced the bloody attack at the school in a chat message. Concerned fellow players then filed a report. An alarming detail: The teenager had already compiled a death list with the names of several classmates.
It was seized along with several alarm guns found in his possession. The 14-year-old is said to have previously been unremarkable. According to the prosecutor’s office, a motion for pretrial detention has been filed. Further investigations are still ongoing.
Two more students suspended
This is the tragic culmination of several threats that schools in Lower Austria have recently faced. In Purkersdorf, a 15-year-old sent a threat of a shooting spree via email; three weeks earlier, another 15-year-old in Eichgraben made a similar threat.
All three boys were temporarily suspended. According to the Department of Education, the statements were baseless, and there was no concrete danger.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.