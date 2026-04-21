Frischer Wind in der Grazer Gastro-Szene

Alles neu macht der Mai – zumindest in so manchem Grazer Lokal. So haben sich etwa die Eigentümer des Grazer Szeneclubs „Circle“ am Opernring für eine Neuausrichtung eines Teils ihres Lokals entschieden: „Im Circle gibt es ja zwei Bereiche, den Clubbereich und einen Loungebereich. Die Lounge haben wir nun neu gestaltet. Sie eröffnet unter dem Namen Panorama Clubbar als Cocktailbar“, erzählt Alexander Knoll.