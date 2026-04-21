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Cocktails und Pizza

Frischer Wind in der Grazer Gastro-Szene

Steiermark
21.04.2026 18:00
Bei Lukas Leopold am Grazer Hauptplatz gibt es Pizza, Aperol und Prosecco.
Bei Lukas Leopold am Grazer Hauptplatz gibt es Pizza, Aperol und Prosecco.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Cocktails, Pizza und Pasta: Mit neuen Konzepten wollen einige Gastronomen in der Landeshauptstadt wieder mehr Kunden anlocken. Währenddessen verabschiedet sich ein Café vom Grazer Joanneumring. Zukünftige Adresse: Florida in den USA.

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Alles neu macht der Mai – zumindest in so manchem Grazer Lokal. So haben sich etwa die Eigentümer des Grazer Szeneclubs „Circle“ am Opernring für eine Neuausrichtung eines Teils ihres Lokals entschieden: „Im Circle gibt es ja zwei Bereiche, den Clubbereich und einen Loungebereich. Die Lounge haben wir nun neu gestaltet. Sie eröffnet unter dem Namen Panorama Clubbar als Cocktailbar“, erzählt Alexander Knoll.

Grund dafür sei, dass immer mehr Menschen früher in den Abend starten möchten: „Wir haben auch einen Außenbereich, der sich perfekt eignet, um den Sonnenuntergang zu genießen.“ Auf der Karte sind neben Cocktails auch Sandwiches zu finden. Eröffnet wird die Bar am 30. April.

Die „Panorama Clubbar“ möchte mit besonderer Stimmung bei Sonnenuntergang punkten.
Die „Panorama Clubbar“ möchte mit besonderer Stimmung bei Sonnenuntergang punkten.(Bild: Club Circle/Alexander Knoll)

Pizza und Pasta in der Innenstadt
Ortswechsel: Zwischen altbewährten Würstelständen und traditionellen Frankowitsch-Brötchen zieht seit Kurzem auch der Duft von Pizza über den Grazer Hauptplatz. Lukas Leopold verpasste dem Stand 6 einen neuen Anstrich und italienisches Flair. Statt schneller asiatischer Nudelgerichte gehen in der „Grazeria“ nun Pizza, Prosecco, Aperol und Tiramisu über die Theke.

Die Vorbereitungen in der Kaiserfeldgasse laufen auf Hochtouren: Am Donnerstag wird eröffnet.
Die Vorbereitungen in der Kaiserfeldgasse laufen auf Hochtouren: Am Donnerstag wird eröffnet.(Bild: Christoph Hartner)

Freuen dürfen sich die Freunde der italienischen Küche auch aus einem zweiten Grund: Bereits am Donnerstag eröffnet die neue Vapiano-Filiale in der Kaiserfeldgasse und lockt Feinschmecker mit frischer Pasta und Pizza an.

Die „Blend Coffee Roasters“ verabschieden sich aus Graz.
Die „Blend Coffee Roasters“ verabschieden sich aus Graz.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Blend Coffee Roasters“ verabschieden sich
Schlechte Nachrichten gibt es hingegen für alle Kaffee-Liebhaber: Die „Blend Coffee Roasters“ am Joanneumring schließen demnächst ihre Pforten. Gespräche mit einem künftigen Betreiber laufen bereits: „Er möchte das Lokal für die Abendgastro ausrichten“, verrät Noch-Besitzer Peter Gries. Sein Weg soll dann in den USA weitergehen: „Im Großraum Miami möchten wir unser Konzept aus Graz genauso wieder aufziehen.“

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