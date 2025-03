Cannabis: Drogenspuren im Kärntner Abwasser

Der Trend geht in Richtung chemischer Substanzen: Egal, ob Ecstasy, Speed oder Meth – sowohl in der Landeshauptstadt als auch am Millstätter See steigen die Zahlen. Rückgänge können in Oberkärnten nur bei Kokain oder Cannabis vermeldet werden. Mit Blick auf Restösterreich sind die Zahlen aber dennoch vergleichsweise niedrig.