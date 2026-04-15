Studium: Wie kriege ich ein Stipendium?

Studienbeginn muss bei Antrag erfolgt sein

Zum Antragszeitpunkt muss das Studium bereits betrieben werden. Die Altersgrenze erhöht sich mit jedem Jahr Selbsterhalt um ein Jahr, bis maximal zum 38. Lebensjahr. Nach dem zweiten Semester im Bachelorstudium müssen 30 ECTS und nach dem zweiten Semester im Masterstudium 20 ECTS als erfolgreich absolviert nachgewiesen werden.