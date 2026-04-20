ORF-Moral | Wenn Linke bei Rechten werben

Wenn Linke bei Rechten werben. Viele andere österreichische Medien können von einer Finanzierung wie beim ORF nicht einmal träumen, weil die Werbeeinnahmen, lange ihre Überlebensgarantie, von Jahr zu Jahr schwinden, da immer mehr österreichisches Werbegeld nicht im Land bleibt, sondern in die USA oder nach China zu den Internetgiganten fließt. Google, TikTok, X und wie die Kraken alle heißen – sie sahnen ab. Dem einen Riegel vorzuschieben, bemüht man sich in der EU und in Österreich. Angeblich zumindest. Denn wie jetzt in der „Krone“ aufgedeckt: Ausgerechnet die SPÖ, die Partei von Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler, wirbt auf X (vormals Twitter), der scharf nach rechts gerückten Plattform von Elon Musk. Weil man, so die Begründung der Linken, die Plattform nicht einfach den Rechten überlassen dürfe… Wenn das die Medienpolitik des Medienministers ist – dann gute Nacht.