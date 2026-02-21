Schlägerei im Schloss: Bankerin (36) vor Gericht

Die werden über Video einvernommen. Besonders der 40-Jährige, in dessen Zimmer der Angeklagte platzte, zeigt sich nicht von seiner besten Seite: „Ich möchte mich einfach auf meine Aussage berufen“, antwortet er der Richterin auf beinahe alle Fragen. Oder es kommt ein patziges: „Ich erinnere mich nicht. Ich hab' viel zu tun. Mein Kopf ist voll.“ Den Verteidigern entgegnet er auf Detailfragen: „Ihre Spitzfindigkeiten gehen mir auf den Keks.“ Jedenfalls sei er im Schlaf angegriffen und dann schlimm verprügelt worden.