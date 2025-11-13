Mordversuch? Senior soll Frau verprügelt haben

Schwere Vorwürfe gibt es gegen einen 78-jährigen Einheimischen in der Stadt Schwaz in Tirol! Der Mann soll seine Ex-Partnerin (77) derart geschlagen haben, dass diese schwere Verletzungen an den Rippen und am Kopf erlitt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes.