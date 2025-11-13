Mordversuch? Senior soll Frau verprügelt haben

Schwere Vorwürfe gibt es gegen einen 78-jährigen Einheimischen in der Stadt Schwaz in Tirol! Der Mann soll seine Ex-Partnerin (77) derart geschlagen haben, dass diese schwere Verletzungen an den Rippen und am Kopf erlitt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes.
Fürchterliche Szenen sollen sich am Dienstagvormittag in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses bzw. in der dazugehörigen Garage in Schwaz abgespielt haben. Dort soll ein 78-jähriger Einheimischer seine ehemalige Partnerin (77) derart geschlagen haben, dass die Frau schwere Verletzungen an einer Hand, den Rippen und dem Kopf erlitt.
Ein Zeuge hatte den Vorfall in der Garage wahrgenommen und umgehend die Polizei verständigt. Beamte der Polizeiinspektion Schwaz nahmen den Verdächtigen daraufhin fest.
Er wird wegen Verdacht des versuchten Mordes an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.
Mann in Haft, Frau im Spital
Der 78-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. „Er wird wegen Verdacht des versuchten Mordes an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt“, heißt es seitens der Polizei. Die Frau wurde in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.
