In the city of Salzburg
Several Injured! Trolleybus Crashes Into Building
According to the Red Cross, a trolleybus crashed into a building in the Itzling district of Salzburg on Monday morning. The incident reportedly occurred on Austraße. The Red Cross reports several injuries. Traffic is currently backed up around the accident site ...
Serious traffic accident on Monday morning in Salzburg: According to initial reports, a Salzburg-Linien trolleybus crashed into a building that also houses a Billa Plus supermarket. Several people have been injured. The Red Cross, fire department, and police are on the scene. A privacy screen has been set up.
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