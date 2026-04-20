Senior Caught Drunk and Without a License 7 Times

Here’s the legal situation

Anyone who refuses a breathalyzer test without cause—that is, without medical justification—is committing a criminal offense. This applies even if the medical examination subsequently reveals no alcohol impairment. Authorities assume the highest possible blood alcohol concentration for those who refuse. This means the driver faces the same penalty as if they had had a blood alcohol content of over 1.6 per mille. A fine of between 1,600 and 5,900 euros is imposed. Additionally, the driver loses their license for at least six months. The offender also faces mandatory retraining, a medical examination by a public health officer, and a traffic psychology assessment.