Kühbauer: “I’m shocked by the penalty!”

Dietmar Kühbauer (LASK coach): “We played an incredible game. I don’t think we’ll face an opponent like this again. We’re a bit disappointed, not because of our performance, but because we should have clearly won the game. We could have scored four or five goals today. That one goal would have been enough; now we have to keep asking ourselves why.”

On the penalty: “There was only one person down in Vienna who saw that. That wasn’t a bad call—we have to speak in superlatives here. I respect Altmann, but today was a really poor performance in my opinion!”