Whistle for Sturm
Kühbauer: “I’m shocked by the penalty!”
Read what the teams had to say after the match between LASK and SK Sturm Graz HERE!
Dietmar Kühbauer (LASK coach): “We played an incredible game. I don’t think we’ll face an opponent like this again. We’re a bit disappointed, not because of our performance, but because we should have clearly won the game. We could have scored four or five goals today. That one goal would have been enough; now we have to keep asking ourselves why.”
On the penalty: “There was only one person down in Vienna who saw that. That wasn’t a bad call—we have to speak in superlatives here. I respect Altmann, but today was a really poor performance in my opinion!”
Sascha Horvath (LASK captain): “It’s certainly bitter, but we have to take the positives from it. The performance was very good, and we have to take that with us—except for our finishing.”
Fabio Ingolitsch (Sturm coach): “It’s a hard-fought point; we have to be satisfied. We started the game very well, were rewarded with an early goal, and then became more passive. We conceded as many chances today as we have all season. Today we didn’t play like champions, but like a team that’s willing to suffer and defend together. It’s extremely even; no one is a clear favorite. We’ll stay humble.”
Albert Vallci (Sturm defender): “Maybe we even got off lightly today. We were clearly outplayed except for the first 15 minutes, couldn’t find a solution, and didn’t have a single shot on goal in the second half. We need to step it up a notch or two on Wednesday.”
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