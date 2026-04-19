Endless Emotions
Juve Goalies Honor Manninger Ahead of Clash with Bologna
What touching scenes and what a spine-tingling atmosphere: Just before kickoff of the Serie A match between Juventus and FC Bologna, the home team paid tribute to their former goalkeeper Alexander Manninger, who tragically died in a recent accident!
His former Juve teammates Gigi Buffon, Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini, and Leonardo Bonucci carried a massive bouquet of flowers onto the field amid cheers and applause and finally laid it down next to the goal in front of the Ultra section…
Even before that, all three of the “Old Lady’s” goalkeepers had taken the field at Turin’s Allianz Arena for warm-ups wearing jerseys adorned with Manninger’s name in honor of the player who tragically died in an accident just a few days ago.
"Manninger" on the back, just like the "13"
All three had the name “Manninger” on their backs, just like the “13,” the number Manninger had worn during his time at Juventus from 2008 to 2012.
A powerful sign that the former goalkeeper has not been forgotten and will never be forgotten, even though Manninger may have played “only” 42 competitive matches for the Piedmont club.
But whenever he was needed, he rose to the occasion and reliably filled in for starting goalkeeper and Italian legend Gigi Buffon.
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