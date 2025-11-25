Entflohener Häftling wollte Trafik überfallen

Filmreife Szenen Montagnachmittag im Grazer Bezirk Puntigam: Kurz vor 16 Uhr betrat ein Mann mit einem Schal vor dem Gesicht, einer über den Kopf gezogenen Kapuze und einer abgebrochenen Glasflasche als Waffe eine Trafik. Er bedrohte die Angestellte und forderte Bargeld. Doch die resolute Frau verweigerte dies – offenbar verdutzt von so viel Courage verließ der 25-Jährige fluchtartig das Geschäft.