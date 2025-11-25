Entflohener Häftling wollte Trafik überfallen

Das Ende seiner Flucht aus dem Gefängnis erlebte ein Ex-Häftling am Montag in Graz: Nach einem missglückten Überfall auf eine Trafik wurde der Mann festgenommen.
Filmreife Szenen Montagnachmittag im Grazer Bezirk Puntigam: Kurz vor 16 Uhr betrat ein Mann mit einem Schal vor dem Gesicht, einer über den Kopf gezogenen Kapuze und einer abgebrochenen Glasflasche als Waffe eine Trafik. Er bedrohte die Angestellte und forderte Bargeld. Doch die resolute Frau verweigerte dies – offenbar verdutzt von so viel Courage verließ der 25-Jährige fluchtartig das Geschäft.
Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde er festgenommen. Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann voll geständig und es stellte sich heraus, dass er nach einer Flucht aus der Justizanstalt Graz-Jakomini Ende September zur Fahndung ausgeschrieben war. Nun wurde er wieder in seine „alte Wohnadresse“ eingeliefert.
