Biker (20) krachte mit Papas Motorrad gegen Mauer

Böser Motorradunfall am Freitag in Schönberg im Stubaital! Ein 20-jähriger Einheimischer touchierte eine Begrenzungsmauer und kam zu Sturz. Dabei zog er sich wohl mehrere Knochenbrüche zu.
Der 20-Jährige war mit dem Motorrad seines Vaters auf der Brenner Bundesstraße in Schönberg unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Bike.
Daraufhin touchierte er eine Begrenzungsmauer und kam zu Sturz. Er blieb auf der Fahrbahn liegen und wurde von nachkommenden Verkehrsteilnehmern erstversorgt.
Mit Verdacht auf Brüche in Klinik
Die alarmierte Rettung brachte ihn mit tiefen Schnittwunden und Verdacht auf Frakturen der Zehen am rechten Fuß in die Universitätsklinik nach Innsbruck. Das schwerbeschädigte Bike wurde vom Abschleppdienst geborgen.
Die Aufräumarbeiten führte die Straßenmeisterei durch. Durch den Unfall und die Arbeiten war die betroffene Stelle zeitweise nur durch Anhaltungen durch Polizeibeamte passierbar.
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